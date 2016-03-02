В Лисичанске боевика "ЛНР" посадили на 3 года
11:26, 02 марта 2016Общество
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В Луганской области Лисичанский городской суд 1 марта приговорил жителя г.Лисичанск к 3-ом годам лишения свободы за участие в деятельности вооруженного формирования террористической организации "ЛНР".
Мужчина охранял здание прокуратуры / tut.by
Как сказано в сообщении областной прокуратуры, обвиняемый принимал участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, в частности, имея при себе автоматическое оружие, осуществлял охрану здания прокуратуры города Лисичанска и патрулирование прилегающей территории с целью недопущения пропуска в здание прокуратуры посторонних лиц.
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Расследование велось по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования).
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