В Лисичанске боевика "ЛНР" посадили на 3 года

Как сказано в сообщении областной прокуратуры, обвиняемый принимал участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, в частности, имея при себе автоматическое оружие, осуществлял охрану здания прокуратуры города Лисичанска и патрулирование прилегающей территории с целью недопущения пропуска в здание прокуратуры посторонних лиц.

Читайте такжеВ Лисичанске по частям снесли памятник Ленину (видео)

Расследование велось по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования).