В Лисичанске боевика "ЛНР" посадили на 3 года

11:26, 02 марта 2016
Общество
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В Луганской области Лисичанский городской суд 1 марта приговорил жителя г.Лисичанск к 3-ом годам лишения свободы за участие в деятельности вооруженного формирования террористической организации "ЛНР".

суд судья фемида / tut.by

Как сказано в сообщении областной прокуратуры, обвиняемый принимал участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, в частности, имея при себе автоматическое оружие, осуществлял охрану здания прокуратуры города Лисичанска и патрулирование прилегающей территории с целью недопущения пропуска в здание прокуратуры посторонних лиц.

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Расследование велось по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования).

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