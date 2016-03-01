Студентам университета Богомольца выдали пропуски с картой Украины без Крыма

Об этом сообщила советник министра информационной политики по вопросам Крыма Эмине Джеппар на своей странице в Facebook.

"Сегодня отправили письма на МОН, МОЗ, СБУ и ГПУ в связи с выдачей студентам НМУ им. Богомольца новых пропусков, на которых герб университета изображен на фоне карты Украины без Крыма", - написала она.

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В письме отмечается, что "распространение официальных пропускных документов с картой Украины без крыма учреждением государственной собственности является недопустимым".

РЕАКЦИЯ МИП НА КАРТУ БЕЗ КРЫМА.Сегодня отправили письма на МОН, МОЗ, СБУ и ГПУ в связи с выдачейстудентам НМУ им. Бого... Posted by Emine Dzheppar on Monday, February 29, 2016

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Напомним, на минувшей неделе появилась информация, что студентам Киевского национального медицинского университета имени Богомольца выдали пропуски с картой Украины, на которой не обозначена оккупированная Россией АРК Крым.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.