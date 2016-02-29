ЕСПЧ рассматривает более 14 тысяч исков против Украины

Украина остается одним из лидеров по количеству жалоб граждан в ЕСПЧ и количеству повторных жалоб. Об этом сообщили в пресс-службе Высшего Совета юстиции.

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"Несмотря на то, что 96% жалоб признаются судом неприемлемыми, сейчас на рассмотрении суда находится 14 250 заявлений против Украины, около девяти тысяч из которых касаются невыполнения решений ЕСПЧ. Среди других распространенных категорий – жалобы граждан на длительность судебного разбирательства, необоснованное или длительное содержание лица под стражей, применение пыток, ненадлежащее обращение или наказание", - говорится в сообщении.

В Совете отметили, что такие показатели свидетельствуют о медленном процессе имплементации Конвенции о защите прав человека и основных свобод на национальном уровне.

Как сообщалось ранее, в прошлом году только одно из 51 принятого ЕСПЧ решения по заявлениям граждан Украины было вынесено в пользу государства.