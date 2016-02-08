В 2015 году Украина выиграла лишь одно дело в ЕСПЧ по искам граждан

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель ВСУ Ярослав Романюк.

По его словам, решения, принятые в интересах лиц, которые обращались против государства Украина, касались невыполнения Министерством юстиции судебных решений, нарушения прав человека, нарушения прав при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, бесчеловечного обращения в местах лишения свободы (следственные изоляторы, исправительные колонии), продолжительности нарушения разумных сроков рассмотрения судебных дел.

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Также Романюк отметил, что Украина продолжает быть лидером по количеству обращений ее граждан в ЕСПЧ по сравнению с другими странами. В частности, по состоянию на 2015 год в адрес ЕСПЧ было направлено от граждан Украины 13 850 заявлений, что составляет 21,4% от общего количества обращений от граждан разных стран в ЕСПЧ.