В Одессе сотни активистов приняли участие в антиоккупационном митинге и марше

Как передает корреспондент УНИАН, около 400 человек пришли на Куликово поле, среди которых - представители «Самообороны Майдана Одессы», «Совета общественной безопасности», «Автомайдана», «Правого сектора» и пр., а также обычные граждане различного возраста.

Читайте такжеУкраинцы в Европе провели акции протеста против российской агрессииОни пришли с флагами Украины, черно-красными знаменами, флагами с символикой движения «Вільні люди». Некоторые повязали на плечи желто-голубые полотнища, держали в руках маленькие украинские флажки. Лентами в цветовой гамме украинской национальной символики активисты также украсили деревья, растущие на Куликовом поле, забор, которым огражден расположенный здесь Дом профсоюзов, выкрасили в красный и черный цвета.

Вначале на Куликовом поле состоялся митинг, открывшийся Государственным Гимном Украины. Перед собравшимися выступил народный депутат Украины от партии «Народный фронт» Андрей Левус, ряд других известных общественников. Как отметили организаторы акции, Куликово поле избрано местом проведения проукраинского мероприятия в связи с тем, что 2 мая 2014 года одесситы именно здесь остановили «русскую весну».

Выступавшие заявили, что требуют привлечь к ответу виновных в затягивании расследования убийств людей на Евромайдане, сторонников бывшего президента Украины Виктора Януковича, в том числе бывшего главу Одесской ОГА, народного депутата от «Оппозиционного блока» Николая Скорика. Также прозвучали призывы ввести персональные санкции против российских олигархов, провести реформы, «закрыть российский бизнес в Одесском регионе» и т.д.

Затем люди выстроились в колонну и прошли к зданию областной администрации, где возложили цветы к памятному знаку, заложенному в минувшие выходные на месте будущего монумента Героям Небесной Сотни.

Перед колонной активисты несли большое желто-голубое полотнище и плакат: «Реванш не пройдет», а также ряд небольших плакатов, на одном из которых было написано: «Покровители Юрия Енакиевского сядут в тюрьму».

Участники марша скандировали: «Украина превыше всего!», «Слава – Героям!», «Слава – Украине!», «Слава Небесной Сотне!», «Герои не умирают!» и т.д.

Общественный порядок обеспечивало большое количество правоохранителей.

Участники акции также пикетировали отделение «Сбербанка России», которое оцепили полицейские, не подпустив активистов близко к зданию. Затем пришли к офису Скорика, где на стене написали: «Долой российский бизнес» и ругательства в адрес президента РФ Владимира Путина, после чего «заварили» щели закрытой входной двери и ставни монтажной пеной.