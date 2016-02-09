В центре Одессы злоумышленники вновь сломали деревья, высаженные в память Небесной сотни

Как сообщила УНИАН лидер проекта по высадке аллеи сквера Ариадна Мищук, во второй половине дня 9 февраля обнаружено, что вандалами уничтожена часть лип, высаженных активистами в Лунном парке в 2014 году.

«Сломали 21 дерево. Мы уверены, что вандалы преследовали политическую цель, действовали целенаправленно. Скоро начнутся мероприятия, посвященные печальным событиям, имевшим место в феврале 2014 года, когда в Киеве были расстреляны Герои Майдана – Небесная сотня», - акцентировала Мищук.

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Она отметила, что активисты планировали провести ряд мероприятий именно возле вышеназванной аллеи. Мищук не исключает, что информация об этом «просочилась» и противники Майдана нарочито сломали деревья.

По ее данным, в настоящее время правоохранители решают вопрос об открытии соответствующего уголовного производства. В ближайшее время волонтеры исследуют деревья и решат, каким образом их восстановить.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года, в канун Дня достоинства и свободы, вандалы в Одессе сломали несколько десятков молодых лип, высаженных активистами в 2014 году в память Небесной сотни. Сломанные деревья восстановили.