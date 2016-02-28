После трагической погони за BMW полицейских научат правильно стрелять по колесам
Патрульные будут проходить обязательные тренировки по стрельбе.
Отныне патрульные полицейские будут обязательно проходить стрелковые тренировки по мишеням, имитирующим колеса авто для принудительной остановки. Об этом в своем Facebook написал глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.
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"Эффективный огонь стандартным "пмовским" патроном 9*18 мм с ФОРТ-12 может быть исключительно из автомобиля на параллельном курсе в широкий профиль колес автомобиля-нарушителя сбоку в максимально статической позиции с упора рук стрелка. Чем ближе, тем лучше. До 7-10 метров - оптимальная дистанция. Но это без движения и стресса. Эти факторы, конечно, влияют отрицательно на меткость огня", - рассказал Шевченко.
Отметим, что о необходимости таких тренировок зашла речь после скандальной погони полицейских за BMW в Киеве.
В ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в этом авто.
Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство.
Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства, а одному из них - Сергею Олейнику предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве подростка. Печерский районный суд арестовал его на два месяца.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал арест патрульного «попыткой дискредитации полиции».