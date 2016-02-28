После трагической погони за BMW полицейских научат правильно стрелять по колесам

Отныне патрульные полицейские будут обязательно проходить стрелковые тренировки по мишеням, имитирующим колеса авто для принудительной остановки. Об этом в своем Facebook написал глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

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"Эффективный огонь стандартным "пмовским" патроном 9*18 мм с ФОРТ-12 может быть исключительно из автомобиля на параллельном курсе в широкий профиль колес автомобиля-нарушителя сбоку в максимально статической позиции с упора рук стрелка. Чем ближе, тем лучше. До 7-10 метров - оптимальная дистанция. Но это без движения и стресса. Эти факторы, конечно, влияют отрицательно на меткость огня", - рассказал Шевченко.

Отметим, что о необходимости таких тренировок зашла речь после скандальной погони полицейских за BMW в Киеве.

В ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в этом авто.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство.

Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства, а одному из них - Сергею Олейнику предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве подростка. Печерский районный суд арестовал его на два месяца.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал арест патрульного «попыткой дискредитации полиции».