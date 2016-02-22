Появилось полное видео смертельной погони полицейских за BMW

Он отметил, что на полном видео с нагрудной камеры Олейника, которое прокуратура продемонстрировала в Печерском суде, видно, настолько драматичной была погоня за BMW.

"Сколько раз патрульные потребовали через громкоговоритель остановить машину, которая представляет смертельную угрозу для других участников движения. Сколько раз предупреждали, что они будут вынуждены применить огнестрельное оружие", - подчеркнул Геращенко.

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Нардеп пишет, что на полном видео видно, как патрульный Олейник начал применять оружие, стреляя по заднему левому колесу BMW и расстрелял всю обойму по колесу. "За это его можно обвинить в том, что он не умеет метко стрелять ночью по колесам машины, которая движется на заоблачной скорости", - выразил возмущение Геращенко.

Также он подытожил, что на видео видно, что ни о каком планировании умышленного убийства водителя и пассажиров BMW речь идти не может.

Напомним, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по «BMW». В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в BMW.

Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства, а одному из них - Сергею Олейнику предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве подростка. Печерский районный суд арестовал его на два месяца.