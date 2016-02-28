В центре Николаева BMW протаранил "Газель": четверо погибших

Двое парней и две девушки, ехавшие в BMW, погибли на месте происшествия. При этом трое пассажиров от мощного удара вылетели из автомобиля, сообщают "Новости Николаева".

Читайте такжеВ России автобус с украинцами попал в ДТП, есть жертвы

Отмечается, что BMW ехал по проспекту Ленина со стороны Центрального рынка в направлении Пушкинского кольца. Водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный у обочины микроавтобус "Газель", который, в свою очередь, вылетел на тротуар и ударил "Мерседес", который стоял там.

Судя по характеру повреждений и следов на месте аварии, а также по свидетельствам очевидца,автомобиль BMW ехал на огромной скорости.

На месте аварии работают следователи, эксперты. Движение по проспекту Ленина будет частично перекрыто.