Адвокат российского ГРУшника Ерофеева заявила о давлении и просит суд предоставить ей охрану

Как передает корреспондент УНИАН, в этом ходатайстве Соколовская просит суд решить вопрос по предоставлению ей государственной охраны в связи с давлением на нее сотрудников Киевской областной прокуратуры.

Как пояснила она в перерыве судебного заседания корреспонденту УНИАН, Киевская областная прокуратура по указанию Генеральной прокуратуры проводит у нее дома обыски, дежурит возле квартиры, расспрашивает соседей о ней.

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Соколовская считает это давлением и нарушением закона об адвокатуре, который говорит о недопустимости давления на адвокатов, в том числе со стороны правоохранителей.

Сейчас суд удалился в совещательную комнату решать ходатайство Соколовской.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

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Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

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В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений. В настоящее время Голосеевский райсуд Киева рассматривает производство в отношении них.

23 декабря суд продлил срок содержания под стражей Александрова и Ерофеева до 20 февраля 2016 года в связи с тем, что ранее назначенная им мера пресечения - арест - истекает 2 января 2016 года.