Интеграции в ЕС больше всего мешают коррупция и медленные реформы - опрос украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные опроса, которые в ходе круглого стола "Как украинцы понимают евроинтеграцию: ожидания и настроения общества" представила политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива Мария Золкина.

В то же время, согласно результатам опроса, 27% считают, что на пути евроинтеграции Украины стоит агрессия России и военные действия на Донбассе; 22% называют препятствием позицию западных государств-членов, которые не хотят видеть Украину членом ЕС.

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20% считают, что на пути к ЕС стоят проблемы с демократией и правами человека в Украине.

Исследование провели Фонд "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 14 по 22 ноября 2015 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2009 респондентов возрастом от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

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