Масштабное ДТП в Харькове: количество погибших увеличилось до трех, пострадавших до 11 человек

Информацию об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным горсовета, ребенок умер в больнице №18, несмотря на усилия ведущих медиков, которые были вызваны для его спасения.

В горсовете отметили, что погибшему ребенку было 4 года.

Кроме того, количество пострадавших в результате столкновения маршрутки и скорой увеличилось до 11 человек.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля около 14.40 в Харькове на проспекте Тракторостроителей в результате столкновения пассажирского автобуса и автомобиля скорой медицинской помощи погибли водитель "скорой" и санитарка. Фельдшер из автомобиля скорой находится в крайне тяжелом состоянии.

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В автомобиле скорой медицинской помощи в момент столкновения находились мать с ребенком, которые после обследования перевозили из больницы скорой неотложной помощи в городскую больницу №16. После аварии оба находились в крайне тяжелом состоянии, обоим делали неотложные операции.

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Для оперирования пострадавшего ребенка в Харьковскую городскую больницу №18 прибыли областной детский хирург и областной детский реаниматолог, а также были доставлены специфические кровоостанавливающие препараты, поскольку состояние ребенка было отягощено заболеванием крови.