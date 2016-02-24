В центре оккупированного Севастополя разрушается одна из главных достопримечательностей (фото)

На здании одной из архитектурных достопримечательностей оккупированного Россией Севастополя – Матросского клуба разрушаются наиболее узнаваемые мини-башни на площадке под часами, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В 2007 здание клуба капитально отремонтировали, но в 2014 году со здания начали отваливаться слои штукатурки. Сейчас, под воздействием морского ветра и влаги, происходят более сильные разрушения.

В беседе с Крым.Реалии местные архитекторы отметили, что нужно принимать меры по консервации и ремонту объекта. В противном случае процесс разрушения будет прогрессировать.

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Подконтрольные России власти Севастополя пока никак не комментируют разрушение достопримечательности.

Матросский клуб построен в 1954 году к 100-летию первой обороны Севастополя. Здание расположено в центре города и является архитектурной доминантой пл. Ушакова. Матросский клуб считается обязательным объект экскурсий, а также – базой нескольких творческих коллективов флота.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».