В оккупированном Севастополе продолжают повышать цены на продукты

Анализ, проведенный с 11 по 17 февраля в Севастополе главным управлением потребительского рынка и лицензирования города, засвидетельствовал рост цен на продукты питания: бакалею, мясо, молочную продукцию.

Об этом сообщает Радио Свобода с ссылкой на сайт подконтрольного России «правительства» оккупированного Севастополя.

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За прошедшую неделю отмечен рост цен на продовольственные товары различных видов от 0,5% (на рис) до 2,82% (на масло подсолнечное рафинированное).

Сообщается о росте цен на товары молочной группы от 0,4% (сливочное масло) до 5,61% (сметана).

«Рост цен на молоко, молочные продукты обусловлен главным образом сокращением надоев и ростом затрат на содержание скота», – говорится в сообщении.

Цена на свинину выросла на 2,27%, куриное мясо – на 0,59%, рыба подорожала на 1,57%.

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Стабильными остаются цены на хлебобулочные изделия.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».