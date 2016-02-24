Руководителю Луганской области усилят охрану

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Под вечер получил письмо от полиции, в котором говорится о том, что по решению суда полиция должна предоставить мне дополнительную охрану, обеспечив полную безопасность", - говорится в сообщении.

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При этом Тука отметил, что вопросами безопасности занимаются специалисты, а не он лично. "И мое сопротивление они воспринимают очень критически, как сугубо дилетантское", - сказал председатель ВГА.

Майже весь день провів в Старобельску.Нарада у прикордонників.Нарада у штабі сектору.Нарада в Адміністрації.Поспілку... Posted by George Tuka on Tuesday, February 23, 2016

Как сообщал УНИАН, на Луганщине застрелили мэра Старобельска Владимира Живага. В Национальной полиции подтвердили, что смерть городского головы Старобельска квалифицируют как умышленное убийство.