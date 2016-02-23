ВСУ могут присоединиться к программе НАТО по безопасности воздушного пространства

Воздушные силы Вооруженных сил Украины могут присоединиться к Региональной программе НАТО по безопасности воздушного пространства (RASP).

Как сообщает пресс-служба Минобороны, к Командованию Воздушных сил Украины начался рабочий визит экспертов НАТО по вопросам реализации Региональной программы НАТО по безопасности воздушного пространства под руководством представителя Агентства НАТО по связи и информации Рене ван дер Хайдена.

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Рабочую группу представителей Командования Воздушных сил Украины возглавляет начальник штаба – первый заместитель командующего Воздушными силами генерал-майор Артур Артеменко.

Участники мероприятия провели демонстрацию функциональных возможностей проекта и обсудили вопросы продолжения консультаций экспертов Украины и НАТО в контексте осуществления технико-эксплуатационного исследования возможностей реализации Региональной программы НАТО по безопасности воздушного пространства (RASP).

Как отметил генерал-майор Артеменко, реализация проекта RASP обеспечит Украине возможность трансграничной координации по разрешению инцидентов по безопасности в воздухе, разовьет региональную совместимость и взаимодействие в пространстве, улучшит внутреннее гражданско-военное взаимодействие.

Также, по его словам, учитывая действующую в Украине систему обмена данными о воздушной обстановке (ОДПО/ASDE), этот проект даст возможность значительно повысить эффективность мониторинга обстановки в воздухе.

Начальник Командного центра Воздушных сил – заместитель начальника штаба по боевому управлению полковник Анатолий Козловский отметил, что программа RASP предусматривает получение от соседних стран в реальном времени оповещение о воздушных угрозах, инцидентах по безопасности и подозреваемых воздушных судах ("ренегатах") путем обмена данными воздушной обстановки, прямой голосовой координации и внедрения единых процедур.

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Согласно программе пребывания экспертов НАТО в Командовании Воздушных сил, планируется проведение ими брифингов-презентаций и предоставление профессиональных консультаций о функциональных возможностях указанного проекта.

В настоящее время в системе взаимного оповещения в программе RASP находятся Норвегия, Польша и Турция. Проявили заинтересованность к указанному проекту Грузия, Литва, Латвия, Молдова, США, Финляндия и Франция.