Ситуация на Майдане остается спокойной, никаких акций на сегодня не анонсировано
10:10, 22 февраля 2016Общество
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Ситуация на Майдане Независимости в Киеве по состоянию на утро 22 февраля остается спокойной.
На Майдане находятся около 50 человек / Фото УНИАН
В настоящее время на Майдане находятся около 40-50 человек, передает телеканал "112 Украина".
Отмечается, что люди разбили здесь палаточный городок, насчитывающий около 10 палаток. Также здесь обустроены пункты обогрева.
"Пока никаких анонсированных событий на сегодня нет", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Киеве фиксируют попытки деструктивного воздействия на военных, охраняющих правопорядок - НацгвардияРанее сегодня УНИАН сообщал, что в целом ночь на Майдане Незалежности прошла спокойно. В центре столицы Украины ночевали примерно 30 человек. Люди греются у костров и установленных палаток.
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