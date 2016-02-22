Ситуация на Майдане остается спокойной, никаких акций на сегодня не анонсировано

В настоящее время на Майдане находятся около 40-50 человек, передает телеканал "112 Украина".

Отмечается, что люди разбили здесь палаточный городок, насчитывающий около 10 палаток. Также здесь обустроены пункты обогрева.

"Пока никаких анонсированных событий на сегодня нет", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве фиксируют попытки деструктивного воздействия на военных, охраняющих правопорядок - НацгвардияРанее сегодня УНИАН сообщал, что в целом ночь на Майдане Незалежности прошла спокойно. В центре столицы Украины ночевали примерно 30 человек. Люди греются у костров и установленных палаток.