Радикалы из отеля "Казацкий" перебрались в казармы "Азова" вблизи Майдана

В отеле уверяют, что они никакого материального ущерба не нанесли, передает ТСН.

В целом ночь на Майдане Незалежности прошла спокойно. В центре столицы Украины ночевали примерно 30 человек. Люди греются у костров и установленных палаток. Они немногословны, ведь большинство прячется от камер и отказывается разговаривать.

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По словам других активистов, основное их требование – перезагрузка власти - отставка правительства, импичмент президента и расследование расстрелов на Евромайдане.

Как сообщал УНИАН, представители «Революционных правых сил» (РПС) заявили о создании патриотического движения из числа участников Революции Достоинства и АТО для реализации идеалов Майдана мирным путем. 20 февраля представители РПС провели собрание в помещении отеля «Казацкий» и начали устанавливать палатки на Майдане.