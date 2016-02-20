Вече на Майдане продолжается в спокойной обстановке
Народное вече на Майдане Независимости в Киеве продолжается в спокойной обстановке, но количество участников собрания постепенно уменьшается.
Как передает корреспондент УНИАН, возле монумента Независимости остается около 200 человек.
В то же время со сцены продолжают выступать активисты. Они призывают людей не расходиться. Как утверждают выступающие, завтра в Киев из разных областей Украины прибудет большое количество людей.
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В то же время люди продолжают приносить цветы и лампадки на Аллею Героев Небесной Сотни.
Обстановка на Майдане спокойная.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня вечером активисты, которые пришли почтить память погибших Героев Небесной Сотни на Майдане Независимости, зажгли костры в мусорных баках вокруг стелы Независимости и установили большую палатку.