Активисты начали устанавливать на Майдане палатки

Как передает корреспондент УНИАН, большой шатер участники собрания разбили с левой стороны от стелы Независимости.

В установке палатки было задействовано около 20 человек. Активисты между брусчаткой забили колья и с помощью веревки укрепили палатку.

На импровизированной сцене на ступеньках стелы Независимости продолжается народное вече.

Также среди активистов можно заметить людей с шинами от автомобилей. В отдельных местах участники собрания ставят шины одна на одну.

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Люди продолжают греться у костров, разведенных в мусорных баках.

Участники собрания активно обсуждают политическую и социальную ситуацию в стране.

В свою очередь, по словам корреспондента телеканала "112 Украина", палатку установили люди, которые называют себя "Революционными правыми силами" (их также, напомним, расшифровывают как "Радикальные правые силы").

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