Весна в феврале: завтра синоптики обещают украинцам ясный день, температура достигнет 8° тепла
Ночью и утром возникнут туманы.
18 февраля в большинстве областей Украины антициклон обусловит сухую погоду, существенные осадки маловероятны, пишет Opogode.ua.
Ночью и утром возникнут туманы.
Температура воздуха в течение дня составит 0-5 градусов тепла, на Закарпатье 6-13 градусов тепла. Ночью и вечером похолодает до 0-5 градусов мороза.
В западной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 3 градусов тепла до 2 мороза, днем 1-6 градусов тепла, на Закарпатье до 6-13 тепла.
В северных областях осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 0-5 градусов тепла.
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В центральной части будет господствовать сухая погода. Температура воздуха ночью 0-4 мороза, днем 1-6 градусов тепла.
В восточных областях - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 0-5 градусов тепла.
В южной части осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 0-3 градуса тепла, днем 3-8 градусов тепла.
В Киеве 18 февраля ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днем 2-4 градуса тепла.
Ветер в Украине юго-восточный, 5-12 м/с.