Весна в феврале: завтра синоптики обещают украинцам ясный день, температура достигнет 8° тепла

18 февраля в большинстве областей Украины антициклон обусловит сухую погоду, существенные осадки маловероятны, пишет Opogode.ua.

Ночью и утром возникнут туманы.

Температура воздуха в течение дня составит 0-5 градусов тепла, на Закарпатье 6-13 градусов тепла. Ночью и вечером похолодает до 0-5 градусов мороза.

В западной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 3 градусов тепла до 2 мороза, днем ​​1-6 градусов тепла, на Закарпатье до 6-13 тепла.

В северных областях осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

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В центральной части будет господствовать сухая погода. Температура воздуха ночью 0-4 мороза, днем ​​1-6 градусов тепла.

В восточных областях - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

В южной части осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 0-3 градуса тепла, днем ​​3-8 градусов тепла.

В Киеве 18 февраля ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днем ​​2-4 градуса тепла.

Ветер в Украине юго-восточный, 5-12 м/с.