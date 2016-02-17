Янукович и тогдашнее руководство 18 февраля приняли решение о начале "АТО" для разгона Майдана - следствие

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления, начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, 18 февраля 2014 года во время разгона мирного наступления на ВР митингующие вследствие действия правоохранителей получили травмы глаз, переломы рук, ног, сотрясения головного мозга, ушибленные и рваные раны.

«Таким образом, это четко указывает на ту жестокость, которая была направлена на эту акцию. Действительно, с целью защиты ответное насилие применялось и к работникам правоохранительных органов, потому что иным способом защитить себя было невозможно. То есть, тогда также большое количество правоохранителей пострадало», - отметил Горбатюк.

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«Это дало им основания для того, чтобы правоохранители, руководство СБУ, руководство МВД и непосредственно бывший президент приняли решение о том, что будет с 19.00 начата «антитеррористическая операция» для силового освобождения Майдана от протестующих», - добавил он.

«Эта операция вообще готовилась, начиная с января 2014 года, и уже действия по ее реализации были осуществлены именно 18 февраля и состояли как из создания ситуации, оснований для ее объявления и непосредственно штурма Майдана в ночь с 18 на 19 февраля. Следствием четко установлено, что оснований, предусмотренных законодательством для объявления этой «антитеррористической операции», не было, поэтому она является незаконной и преступной», - заявил начальник управления специальных расследований ГПУ.