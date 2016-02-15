Касько объяснил, почему после его увольнения дело "бриллиантовых прокуроров" может начать разваливаться

Заместитель генерального прокурора Виталий Касько не исключает, что после его увольнения дело "бриллиантовых прокуроров", а именно: в отношении бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца, заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и гражданина Валерия Гибаленко начнет разваливаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

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"Первая серьезная попытка побороть коррупцию и круговую поруку в самой прокуратуре привела к противоположному результату - к преследованию тех, кто осмелился это сделать. Однако, несмотря на огромное давление, мы выполнили свое обещание. Следствие в деле по обвинению во взяточничестве так называемых "бриллиантовых прокуроров" было завершено нами в ноябре прошлого года, и 4 января 2016 года было направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказал Касько.

В то же время Касько отметил, что как только, недавно в феврале, Корнийцу было объявлено новое подозрение в совершении вымогательства при отягчающих обстоятельствах (речь идет о вымогательстве и получении ежемесячно денежных средств с «мусорного бизнеса» у владельца компании «Николсан», а позже – «отжимании» этого предприятия), генеральный прокурор Украины Виктор Шокин издал указ, которым ликвидировал следственное управление генинспекции, забрав все полномочия, лишив возможности довести дело "бриллиантовых прокуроров" до конца.

"После этого, через несколько дней, вне штата вывели и прокуроров генинспекции. А на подходе у нас были еще два интересных уголовных производства по Корнийцу. Одно из них - по незаконному обогащению, где уже сейчас установлено, что средства, которые платились за обучение Анастасии Корниец в Лондоне в 2011-2014 годах, составили более 140 тыс. фунтов стерлингов, то есть свыше 200 тысяч долларов США...", - заявил Касько.

Другое дело касалась источников происхождения изъятых у Корнийца бриллиантов. "Следы от которых, вероятно, ведут к совершению еще одного преступления", - сказал Касько.

"Не исключено, что после моего увольнения эти производства начнут активно разваливаться. К сожалению, последнее решение судов по делам в отношении Иванющенко - красноречивое подтверждение тому, что в ГПУ это получается лучше всего", - сказал Касько.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 февраля, заместитель генпрокурора Касько заявил, что решил уволиться из Генеральной прокуратуры Украины.

"Последней каплей стало очередное перераспределение обязанностей в Генпрокуратуре Украины. Шокин забрал у меня все функции и инструменты вести и контролировать дела, над которыми начинала работать наша команда, в том числе и в деле так называемых "бриллиантовых прокуроров". Однако причины того, почему в Генеральной прокуратуре больше невозможно и бессмысленно работать - они значительно глубже", - заявил Касько, подчеркнув, что в ГПУ царит коррупция и круговая порука, а ключевые должности занимают последователи бывшего генпрокурора Виктора Пшонки.