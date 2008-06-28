Пентагон: талибы в Афганистане становится всё активнее

Пентагон предупреждает о перегруппировке сил в составе радикального движения "Талибан" в Афганистане. В новом докладе Минобороны США по безопасности в Афганистане говорится, что движение "превратилось в устойчивую силу сопротивления" спустя 7 лет после того, как талибы были военной силой отстранены от власти. Пентагон отмечает, что, несмотря на продолжающиеся попытки коалиционных сил схватить и ликвидировать ключевых главарей движения, боевики, "скорее всего, сохранят или даже увеличат масштаб и интенсивность терактов и вооруженных нападений в Афганистане в 2008 г.", передает Би-би-си.

Ранее на этой неделе командование США в восточных районах Афганистана сообщило, что активность боевиков в этом регионе за прошедший с начала 2008 г. период возросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом командование отмечает, что талибы ставят своей целью не только терроризирование местных властей и иностранных войск, но и подрыв экономического развития страны.