НАБУ проводит обыск на "Артемсоли"

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины обыскивают госпредприятие "Артемсоль" в Донецкой области. Об этом сообщил председатель НАБУ Артем Сытник, сообщает "Радио Свобода".

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"Сейчас проводятся обыски на "Артемсоли". Туда поехали 20 спецназовцев, потому что там реально зона разграничения", – отметил Сытник.

По словам местных жителей, обыск начался около 9-ти утра, до госпредприятия подъехали три микроавтобуса. В это время директор присутствовал и проводил совещание.

"Сейчас проходит изъятие документов. Никого не впускают, никого не выпускают. Насколько мне известно, их интересуют убыточные контракты с Россией", – сообщил в комментарии депутат горсовета Соледара Роман Махник.

Как сообщалось, 10 февраля Минагропрод обратился к правоохранительным органам с просьбой проверить факты занижения цены, которые касаются реализации соли украинским посредникам, а также технической соли в Российскую Федерацию.