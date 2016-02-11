Россия усилила свою группировку оккупационных войск в Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе доклада президенту РФ о внезапной проверке войск cказал: "Участвующие в проверке войска и силы переброшены на расстояние до трёх тысяч километров и выведены на 18 полигонов, усилена группировка войск в Крыму".

"Силы авиации и противовоздушной обороны к отражению массированного авиационного удара условного противника готовы. В районах действия войск создана система управления, материально-технического обеспечения, медицинского обеспечения с привлечением отмобилизованных подразделений. Проведено их боевое слаживание", - сказал Шойгу.

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По его словам, организована охрана и оборона инженерного оборудования мест расположения войск. Осуществлена рекогносцировка районов предстоящих действий. Завершено планирование применения войск и сил по поставленным учебно-боевым задачам. С 9 февраля войска отрабатывают практические задачи по локализации кризисных ситуаций, связанных с проведением террористических актов, захватом государственных и военных объектов, разрушением гидротехнических сооружений.

Шойгу заявил, что сегодня начался заключительный этап внезапной проверки, в ходе которого проводится 29 учений различного уровня. В данный момент на полигоне Опук (Крым) осуществляется основной розыгрыш практических действий.

«В ходе двустороннего оперативно-тактического учения соединениями и войсками Черноморского флота и Воздушно-десантных войск отрабатываются вопросы обороны побережья и отражения высадки морского десанта. Кроме того, силы противовоздушной обороны и истребительная авиация, которая дислоцируется на территории Крымского федерального округа, отражает массированный авиационный удар условного противника», - сказал Шойгу.

В свою очередь начальниц Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил, что в течение трёх суток войска и силы, привлекаемые к внезапной проверке, осуществили комплекс мероприятий по приведению в боевую готовность «полная».

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«Выполнили все мероприятия по подготовке к боевому применению, решали задачи по уничтожению незаконных вооружённых формирований, локализации кризисных ситуаций на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, отражению агрессии условного противника», - сказал он.

По его словам, в границах Южного военного округа для выполнения учебно-боевых задач в ходе учения привлечено до 8,5 тысячи человек личного состава, 900 единиц военной техники, 50 военных кораблей и судов, до 200 самолётов и вертолётов, что в полной мере соответствует параметрам Венского документа 2011 года. В установленное время после подъёма по тревоге соединения и воинские части были выведены из пунктов дислокации в назначенные районы сосредоточения.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.