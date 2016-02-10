Омбудсмен расследует обстоятельства убийства полицией несовершеннолетнего в ходе погони в Киеве

Как сообщает пресс-служба уполномоченного ВР по правам человека, производство открыто 7 февраля.

«По вопросам восстановления нарушенных прав погибшего несовершеннолетнего к уполномоченному по правам человека обратились также адвокаты, представляющие интересы родителей погибшего», - отмечается в сообщении.

Учитывая последствия применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия и значительный общественный резонанс, в рамках производства уполномоченного принимаются меры с целью установления обстоятельств указанных событий, оценки правомерности действий сотрудников полиции, уровня профессиональной подготовки и профессиональной пригодности работников полиции, в частности, при предотвращении правонарушений и применении огнестрельного оружия и специальных средств, а также оценки эффективности расследования последствий указанных событий.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по автомобилю BMW, в результате погиб 17-летний пассажир этого автомобиля.

Начальник Управления патрульной полиции столицы Юрий Зозуля заявил, что патрульные действовали законно и выполняли свои прямые обязанности - обеспечивали безопасность граждан. По его словам, автомобиль с нарушителями не реагировал ни на какие указания патрульных - остановиться или выйти из автомобиля, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения, подвергая опасности других граждан, также двигался по встречной полосе.

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Столичная прокуратура возбудила по данному факту уголовное производство и проверяет правомерность действий сотрудников патрульной полиции.

Как известно, патрульные полицейские уполномочены в исключительных случаях применять огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью людей и/или полицейского.