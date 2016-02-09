В Украине есть более 50 видов насекомых семейства Aedes, которые могут переносить вирус Зика - Минздрав

Об этом сообщила руководитель «Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний МЗ Украины» Любовь Некрасова, передает Радио Свобода.

«В Украине есть 53 вида насекомых рода Aedes. Переносят ли они вирус Зика, нужно изучать. Их очень много по всему миру, из них изучено и выделено вирус Зика лишь в пяти. Сейчас много нельзя сказать, ибо обстоятельная работа по изучению путей передачи вируса только начинается», – сказала Некрасова.

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По ее словам, для диагностики вируса Зика в Украине есть три учреждения – Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний Минздрава Украины, Институт эпидемиологии и Противочумный институт имени Мечникова в Одессе.

Некрасова добавила, что паниковать не нужно, поскольку ВОЗ сейчас занимается этим вопросом и должна разработать протокол и алгоритм действий.

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Как сообщал УНИАН, ранее главный инфекционист Украины Ольга Голубовская заявляла, что в Украине возможны лишь завозные случаи заражения вирусом Зика, который стремительно распространяется по всему миру.