За сутки в зоне АТО ранен 1 украинский военнослужащий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди наших воинов нет. Один получил ранение в Марьинке", - сказал Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки пророссийские боевики более 60 раз обстреляли украинских военных.