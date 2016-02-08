За сутки в зоне АТО ранен 1 украинский военнослужащий
13:04, 08 февраля 2016Война
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В течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции получил ранение один украинский военнослужащий.
За последние сутки погибших среди наших воинов нет / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди наших воинов нет. Один получил ранение в Марьинке", - сказал Лысенко.
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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки пророссийские боевики более 60 раз обстреляли украинских военных.
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