В Харькове в результате столкновения мусоровоза и грузовика возник пожар, есть жертвы (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины Харьковской области, авария произошла сегодня, 6 февраля, в 3:41 в Червонозаводском районе города.

«В службу спасения поступило сообщение о пожаре, который возник в результате дорожно-транспортного происшествия по проспекту Гагарина, 352. Грузовой автомобиль "Газель" столкнулся с мусоровозом, который стоял на обочине дороги. В результате ДТП загорелась кабина грузовика, в которой находилось двое мужчин - водитель и пассажир. Оба погибли на месте», - говорится в сообщении.

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На место пожара прибыли три отделения пожарно-спасательной службы: 2 - на автоцистернах, 1 - на аварийно-спасательном автомобиле, в составе 13 спасателей. На момент их прибытия огнем была охвачена кабина и частично грузовой отсек «Газели» на площади около 10 кв. м.

Отмечается, что в 4:17 пожар был ликвидирован. Его причина - дорожно-транспортное происшествие. После прибытия на место ДТП правоохранительных органов и проведения необходимых оперативно-следственных действий спасатели извлекли из грузовика обгоревшие тела погибших мужчин.

В свою очередь, директор Департамента информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook сообщил, что мусоровоз поломался, поэтому его оставили на обочине. По его словам, поломанный автомобиль был должным образом огорожен и обозначен.

"Ночью у городского мусоровоза сломался редуктор. Другая машина, я так понимаю КВБО (коммунальное предприятие - УНИАН), подцепила его на трос, хотела оттянуть на базу. Трос оборвался. Мусоровоз оставили напротив очистных сооружений до утра. Огородили, обозначили, что стоит поломанный автомобиль. Ночью в него врезалась "Газель". Двое из "Газели" погибли", - написал Сидоренко.