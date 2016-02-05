В России и оккупированном Крыму незаконно содержится под стражей 21 украинец - Евромайдан SOS
14:02, 05 февраля 2016Общество
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В России и во временно оккупированном Крыму незаконно содержится под стражей 21 гражданин Украины.
Еще семеро людей не находящихся под стражей, но все равно подвергались преследованиям / golos.md
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге в Киеве активистка Евромайдана SOS, представитель Центра гражданских свобод и координатор кампании #LetMyPeopleGo Мария Томак.
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«Относительно украинских граждан, которые незаконно удерживаются в Российской Федерации и оккупированном Крыму, таких людей в нашем списке 21 человек: 13 – в РФ, 8 – в оккупированном Крыму», - сказала она.
«Еще семеро людей не находящихся под стражей, но все равно подвергались преследованиям. Это тренд и это один из инструментов войны, которую ведет Россия против Украины», - подчеркнула Томак.
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