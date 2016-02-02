Дочь Джемилева рассказала о визите оккупантов с требованием "отправиться с ними поговорить"

Об этом сообщает Крым.Реалии.

«Они сказали, что проводят паспортный контроль, среди них были представители ФМС, от волнения я забыла выяснить их фамилии. Несколько человек зашли в дом и попросили предъявить паспорта, переписали данные. Вели себя вежливо и очень культурно...Когда они уже уходили, заинтересовались моим сыном Эролом», - рассказывает Эльзара Абдулжелилова.

По ее словам, сын в это время спал дома. При этом сотрудники ФМС, среди которых был и участковый, поинтересовались «не приезжал ли кто-либо из родственников в последнее время?»

«Я ответила, если они имеют в виду моего отца - то нет, он не приезжал. Только мой сын», - рассказала женщина.

Читайте такжеАктивисты готовы вновь заблокировать админграницу, если суд отменит товарную блокаду оккупированного Крыма

После этого сотрудники ФМС удалились, однако через некоторое время вновь вернулись, и, по словам матери, настоятельно просили Эрола «отправиться с ними поговорить».

Читайте такжеВ Алупке арестован 21-летний крымскотатарский активист

«Я проконсультировалась по телефону со знакомыми, мне сказали, что никуда ехать не надо. Мы отказали им», - говорит Абдулжелилова. На этом визит был завершен.

Официальных сообщений органов ФМС пока нет, связаться с представителями ведомства для получения комментариев пока не удалось.

Как сообщал УНИАН, в домах крымских татар Джанкойского района проходят обыски.