Миграционная служба запустила онлайн-очередь на оформление паспортов

Сегодня на официальном веб-сайте Государственной миграционной службы Украины введен новый сервис – онлайн-очередь в подразделения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГМСУ, услуга работает в тестовом режиме и доступна лишь для получения двух услуг – оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу и паспорта гражданина Украины в форме карточки (для лиц, которые достигли 16-летнего возраста и оформляют паспорт впервые).

Такой пилотный проект запущен в Днепровском районном отделе ГМС в городе Киеве (ул. Николая Лебедева, 14-А), но в ближайшее время количество таких отделов в столице будет увеличиваться.

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Наличие электронной очереди усовершенствует процесс приема граждан в подразделениях, сделает его более прозрачным и более удобным, а также будет совершенствоваться организация работы подразделений, отметили в ведомстве.

Сегодня у граждан есть три варианта, как попасть на прием по электронной очереди: записаться онлайн (доступно на ближайшие две недели), записаться непосредственно в подразделении (доступно на ближайший месяц) или же получить талон в текущую очередь (на ближайшее доступное время в течение дня).

В ходе тестирования электронная система будет совершенствоваться с учетом пожеланий граждан, после чего введение электронной очереди начнется во всех подразделениях на территории Украины.

Сервис доступен по ссылке.