Подозреваемый в убийстве Бузины Полищук будет под домашним арестом только ночью - решение суда

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня вынесла следственный судья Олеся Батрин.

Таким образом, согласно решению суда, Полищук должен находиться под домашним арестом ежедневно с 22:00 до 6:00.

Соответствующая мера пресечения ему продлена до 2 апреля текущего года.

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Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля 2015 года на улице Дегтяревской в Киеве возле дома, где он жил.

По подозрению в его убийстве задержали двух киевлян – Андрея Медведько и Дениса Полищука.

В декабре 2015 года суды изменили Полищуку и Медведько меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточные домашние аресты.