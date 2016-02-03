Подозреваемый в убийстве Бузины Полищук будет под домашним арестом только ночью - решение суда
Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Олеся Бузины Денису Полищуку с круглосуточного домашнего ареста на частичный.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня вынесла следственный судья Олеся Батрин.
Таким образом, согласно решению суда, Полищук должен находиться под домашним арестом ежедневно с 22:00 до 6:00.
Соответствующая мера пресечения ему продлена до 2 апреля текущего года.
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Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля 2015 года на улице Дегтяревской в Киеве возле дома, где он жил.
По подозрению в его убийстве задержали двух киевлян – Андрея Медведько и Дениса Полищука.
В декабре 2015 года суды изменили Полищуку и Медведько меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточные домашние аресты.