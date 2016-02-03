Подозреваемый в убийстве Бузины Полищук будет под домашним арестом только ночью - решение суда

19:50, 03 февраля 2016
Общество
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Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Олеся Бузины Денису Полищуку с круглосуточного домашнего ареста на частичный.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня вынесла следственный судья Олеся Батрин.

Таким образом, согласно решению суда, Полищук должен находиться под домашним арестом ежедневно с 22:00 до 6:00.

Соответствующая мера пресечения ему продлена до 2 апреля текущего года.

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Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля 2015 года на улице Дегтяревской в Киеве возле дома, где он жил.

По подозрению в его убийстве задержали двух киевлян – Андрея Медведько и Дениса Полищука.

В декабре 2015 года суды изменили Полищуку и Медведько меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточные домашние аресты.

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