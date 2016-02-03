Пьер Ришар прокомментировал свой отказ выступать в оккупированном Крыму

18:10, 03 февраля 2016
Общество
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Французский актер Пьер Ришар заявил, что расстроен отменой своих выступлений в оккупированном Крыму. Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

REUTERS

Об этом сообщает "ТАСС".

"Эта ситуация меня очень расстроила. Я считаю себя актером, я приезжаю в разные страны, чтобы радовать и веселить зрителя, чтобы дарить ему эмоции. Я никогда не хотел внедряться в политические проблемы той или иной страны", - сказал он.

Он отметил, что разговоры вокруг его гастролей в Крыму неожиданно для него самого начали принимать политический окрас.

"Поэтому мы как-то решили, что я пока не поеду", - пояснил Ришар.

Читайте такжеОккупанты назвали Пьера Ришара и Алессандро Сафина "барыгами" за отказ выступать в Крыму

Как сообщал УНИАН, французский актер Пьер Ришар отказался от поездки в Крым, где планировались его выступления со спектаклем «Пьер Ричард III».

Ранее Министерство культуры потребовало от итальянского оперного и эстрадного певца Алессандро Сафина отменить запланированные концерты в оккупированных Севастополе и Симферополе, поскольку иначе он не будет допущен на контролируемую Украиной территорию для проведения дальнейших концертов в рамках своего тура.

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