Пьер Ришар прокомментировал свой отказ выступать в оккупированном Крыму
Французский актер Пьер Ришар заявил, что расстроен отменой своих выступлений в оккупированном Крыму. Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.
Об этом сообщает "ТАСС".
"Эта ситуация меня очень расстроила. Я считаю себя актером, я приезжаю в разные страны, чтобы радовать и веселить зрителя, чтобы дарить ему эмоции. Я никогда не хотел внедряться в политические проблемы той или иной страны", - сказал он.
Он отметил, что разговоры вокруг его гастролей в Крыму неожиданно для него самого начали принимать политический окрас.
"Поэтому мы как-то решили, что я пока не поеду", - пояснил Ришар.
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Как сообщал УНИАН, французский актер Пьер Ришар отказался от поездки в Крым, где планировались его выступления со спектаклем «Пьер Ричард III».
Ранее Министерство культуры потребовало от итальянского оперного и эстрадного певца Алессандро Сафина отменить запланированные концерты в оккупированных Севастополе и Симферополе, поскольку иначе он не будет допущен на контролируемую Украиной территорию для проведения дальнейших концертов в рамках своего тура.