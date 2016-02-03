Пьер Ришар прокомментировал свой отказ выступать в оккупированном Крыму

Об этом сообщает "ТАСС".

"Эта ситуация меня очень расстроила. Я считаю себя актером, я приезжаю в разные страны, чтобы радовать и веселить зрителя, чтобы дарить ему эмоции. Я никогда не хотел внедряться в политические проблемы той или иной страны", - сказал он.

Он отметил, что разговоры вокруг его гастролей в Крыму неожиданно для него самого начали принимать политический окрас.

"Поэтому мы как-то решили, что я пока не поеду", - пояснил Ришар.

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