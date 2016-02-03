Решение о подсудности дела Корбана Печерскому райсуду защита использует для отмены его ареста - адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил адвокат Корбана Юрий Сухов.

Он рассказал, что сегодняшнее решение коллегии судей Апелляционного суда Киева относительно подсудности дела Корбана на этапе досудебного следствия именно Печерскому районному суду защитой будет использовано как еще один аргумент о незаконности решения Днепровского районного суда о заключении лидера партии «УКРОП» под стражу.

Также Сухов добавил, что сейчас защитникам неизвестно, в котором часу продолжится рассмотрение их апелляционной жалобы на решение судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса об аресте Корбана.

Заседание было назначено на 11.00, однако оно не началось до сих пор.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, коллегия судей Апелляционного суда Киева, рассмотрев обращение председателя Печерского суда Киева Руслана Козлова, отказала ему в изменении подсудности дела лидера партии «УКРОП» Корбана в части избрания ему меры пресечения с Печерского райсуда на Днепровский.

Таким образом, обращение адвокатов Корбана об изменении ему меры пресечения будет рассматривать Печерский районный суд Киева.

Кроме того, на сегодня назначено еще одно заседание в Апелляционном суде Киева по рассмотрению апелляции защиты Корбана на решение Днепровского суда о взятии под стражу лидера партии «УКРОП».

Справка УНИАН. Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. В дальнейшем силовики перевезли его в Киев.

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Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - по 31 декабря 2015 года.

В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу.