Суд отказал Корбану и его защите практически во всех ходатайствах

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решение было принято сегодня коллегией судей Апелляционного суда Киева.

Сегодня защита Корбана и он лично заявили ряд ходатайств в суде. В частности, Корбан заявил ходатайство об изменении ему меры пресечения со взятия под стражу круглосуточным домашним арестом, на что получил отказ. По словам судей Апелляционного суда, такое ходатайство полномочен рассматривать суд первой инстанции, поскольку в данном судебном заседании речь идет не об изменении меры пресечения, а об обжаловании избрания меры пресечения судом первой инстанции.

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Кроме того, суд отказал в удовлетворении ходатайства защитников Корбана относительно его госпитализации. Коллегия судей отметила, что 27 января, когда к Корбану по его требованию вызвали врача, то он (Корбан) отказался от госпитализации, и кроме того, суд не выяснил и не допросил свидетелей-медиков относительно состояния здоровья Корбана.

Единственное ходатайство защиты Корбана, которое было удовлетворено, - допрос в качестве свидетеля врача службы экстренной медицинской помощи, который осматривал его в следственном изоляторе 27 января.

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Судебное заседание еще продолжается, объявлен перерыв на 15 минут, после чего суд перейдет к рассмотрению апелляции по существу.

Справка УНИАН. Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года.

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Между тем, 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу. Рассмотрение апелляции началось 5 января.