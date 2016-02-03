Российский суд разрешил вызвать в качестве свидетеля следователя, фабриковавшего дело Савченко - адвокат

Об этом в Twitter сообщил российский адвокат Николай Полозов.

"Суд по делу Савченко возобновился... Суд удовлетворил ходатайство о вызове в качестве свидетеля следователя Маньшина, фабриковавшего дело", - сообщил Полозов.

"Надежда Савченко продолжает давать показания", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля в суде РФ начался допрос Савченко. В тот день она рассказала о захвате Крыма Россией и провокациях российских военных в Краматорске.

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17 декабря 2015 г. Донецкий городской суд Ростовской области (РФ) продлил срок содержания Савченко под стражей до 16 апреля 2016 г. На следующий день, 18 декабря, Савченко объявила голодовку до конца судебного процесса.

Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушении на убийство и убийство, а также незаконное пересечение границы.