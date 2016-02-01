За время голодовки Савченко потеряла более 18 килограммов - адвокат (фоторепортаж)

За время голодовки народный депутат, украинская летчица Надежда Савченко потеряла больше 18 килограмм, защита будет настаивать на осмотре международным консилиумом врачей.

Об этом сообщил один из ее адвокатов Николай Полозов в эфире телеканала «112 Украина».

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«Надежда продолжает голодовку. Она уже длится почти полтора месяца. Сейчас состояние здоровья у нее нельзя сказать что хорошее. Она потеряла больше 18 килограммов. Периодически она испытывает тошноту, боли в животе, но, тем не менее, она стоя дает показания (во время сегодняшнего заседания Донецкого городского суда Ростовской области - УНИАН). Видно, что ей дается это тяжело, но она не намерена показывать слабость», - подчеркнул он.

На вопрос, что говорят врачи о состоянии здоровья Савченко, адвокат отметил, что «ее обследуют врачи, которые относятся к федеральной службе исполнения наказаний. У этих врачей всегда все нормально. Поэтому доверия к врачам у нас нет… Мы, безусловно, будем настаивать на том, чтобы Надежду Савченко, как и во время предыдущей голодовки, осматривал международный консилиум врачей, а также врачи из Украины».

Как сообщалось, 17 декабря 2015 г. Донецкий городской суд Ростовской области (РФ) продлил срок содержания Савченко под стражей до 16 апреля 2016 г. На следующий день, 18 декабря, Савченко объявила голодовку до конца судебного процесса.

Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

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В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушении на убийство и убийство, а также незаконное пересечение границы.

Сегодня в суде начался допрос украинской летчицы.