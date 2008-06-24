Португалия даст Украине денег на контрактную армию

В Лиссабоне подписана Дорожная карта украинско-португальских отношений на 2008-2010 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, с украинской стороны документ подписал министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, с португальской – министр иностранных дел Луи АМАДУ в присутствии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Португалии Жозе СОКРАТЕША.

Как сообщил журналистам заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ, в документе предусмотрены направления сотрудничества между странами. В частности, Португалия будет оказывать Украине помощь в переходе украинской армии на контрактную основу, причем эта помощь будет и консультативной, и финансовой.

Также в Дорожной карте содержится обязательство стран в ближайшее время проработать соглашение о конфиденциальной защите информации.

Кроме того, Дорожная карта предусматривает ряд мер по содействию переходу Украины на стандарты Европейского Союза.