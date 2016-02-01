Пожар в торговом центре в Ужгороде ликвидирован (видео)

Об этом сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

По данным управления, около 13:35 пожар удалось полностью погасить.

На месте происшествия работали бойцы 14-й и 15-й государственных пожарно-спасательных частей Ужгорода, Аварийно-спасательного отряда спецназначения, ГПСЧ-16 пгт Среднее, ДПРЧ-1 Перечина, ГПСЧ-2 пгт Великий Березный, ДПРЧ-7 Чопа и 2 машины коммунального предприятия «Водоканал города Ужгорода».

По данным УГСЧС в Закарпатской области, огонь уничтожил бытовые товары, торговое оборудование, компьютерную и бытовую технику, подвесной гипсокартонный потолок, освещение, систему вентиляции и кондиционирования на всей торговой площади в 1000 квадратных метров, а также повредил стеклянные витрины, окна, двери и наружные конструкции стен.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 8:20 поступила информация о пожаре в торговом центре «Украина», расположенном в Ужгороде на площади Кирилла и Мефодия, 3. Пострадавших в результате пожара нет.