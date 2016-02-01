В ходе спецоперации в Счастье СБУ выявила 5 боевиков (видео)
В городе Счастье на Луганщине Служба безопасности Украины провела спецоперацию по задержанию членов террористической организации «ДНР/ЛНВ» и их пособников.
Как сообщает пресс-центр СБУ, к операции, которая состоялась во взаимодействии с Национальной гвардией, полицией, пограничниками и военнослужащими Вооруженных сил Украины, было привлечено почти 500 представителей силовых структур.
Всего опрошено 1200 местных жителей. В отношении 28 лиц проводится углубленная проверка в связи с возможной причастностью к деятельности боевиков. По результатам проверки уже установлено пятеро членов незаконных вооруженных формирований.
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Кроме того, в одном из заброшенных домов правоохранители обнаружили тайник. Из него изъято 4 килограмма пороха, 450 грамм взрывчатки, 3 гранаты с запалами, большое количество патронов различного калибра.
Неотложные оперативно-следственные действия продолжаются.