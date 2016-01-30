Задержанная боевиками "ДНР" волонтер вышла на связь с родными

Об сообщил участник инициативной группы Евгений Шибалов, передает "Громадське".

"Несколько источников сообщили, что Марина жива. В субботу днем ей разрешили позвонить матери, буквально на одну минуту, она только сказала, что с ней все в порядке", - сказал он.

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Шибалов также заявил, что с первых дней войны организация "Ответственные граждане" была нейтральной и занималась исключительно гуманитарной помощью.

В последнее время волонтеры занимались распределением международной помощи в "красной зоне" - районах боевых действий.

Марина Черникова была задержана 29 января. Местонахождение и причины задержания волонтера были неизвестны.