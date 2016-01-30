В Луцке на неделю продлен карантин в учебных заведениях

Как сообщили УНИАН в отделе информационной работы Луцкого горсовета, с целью недопущения распространения острых респираторных заболеваний первый заместитель городского головы Тарас Яковлев подписал распоряжение, которым продлен карантин во всех общеобразовательных школах и внешкольных учебно-воспитательных заведениях города до 7 февраля 2016 года.

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Также запрещено проведение детских культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Как сообщал УНИАН, в школах Киева карантин продлили еще на неделю, до 8 февраля.