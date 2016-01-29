На Закарпатье СБУ задержала на взятке капитана полиции

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержала на взятке руководителя одного из отделов управления противодействия преступности в сфере экономики закарпатской полиции.

Как сообщает пресс-центр СБУ, капитан полиции требовал от предпринимателя 5 тысяч долларов за непроведение проверки использования бюджетных средств. 19 января вымогатель получил первый транш взятки в гривневом эквиваленте 1 тысячи долларов. Читайте такжеНа Кировоградщине задержали на взятке замначальника райотдела полиции (видео) Вечером 28 января правоохранители задержали злоумышленника во время получения 3 тысяч долларов – очередной части взятки. Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается. Читайте такжеВо Львовской области судью поймали на взятке в полторы тысячи долларов

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