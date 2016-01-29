Митрополит Онуфрий опроверг причастность УПЦ к листовкам с призывом отлучить Петра Порошенко от Церкви

Как сообщает Центр информации УПЦ, видеозапись опровержения сегодня была размещена на официальном канале Синодального информационного отдела УПЦ на Youtube.

В частности, Блаженнейший Митрополит Онуфрий опроверг причастность Украинской Православной Церкви к "Лиге защитников канонического Православия в Украине" и к ее призывам, которые касаются главы украинского государства.

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"Мы не знаем такой "Лиги защитников канонического Православия в Украине". Эта организация - не наша организация. Скорее всего это какая-то провокация. Президент Петр Алексеевич Порошенко - это наш президент, это глава нашего государства, и наша Церковь молится за него, как за голову нашего государства и как брата нашего по вере. Я заявляю, что мы к этой листовке никакого отношения не имеем", - сказал Митрополит Онуфрий.