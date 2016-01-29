Россия усилила Черноморский флот 40 боевыми кораблями

Об этом сообщил командующий ЧФ адмирал Александр Витко, передает РИА Новости.

До аннексии полуострова Россией за более чем 20 лет корабельная группировка ЧФ в Крыму пополнилась лишь ракетным кораблем на воздушной подушке "Самум", перебазированным с Балтийского флота.

Он уточнил, что флот пополнили три новейшие дизель-электрические подводные лодки проекта 636 "Варшавянка", два малых ракетных корабля, 10 боевых катеров и 20 судов вспомогательного флота.

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Также, по словам адмирала, ЧФ были переданы более 30 летательных аппаратов, в числе которых современные многоцелевые истребители Су-30СМ, а части береговых войск пополнились 140 единицами новейшей автобронетанковой техники.

Командующий заявил, что обновление корабельного состава Черноморского флота и поступление новых образцов авиационной и бронетанковой техники позволили создать в регионе полноценную группировку войск.