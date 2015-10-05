Россия не исключает использование Черноморского флота для блокады побережья Сирии

Об этом сообщает РИА «Новости».

Насчет того, чтобы широкомасштабно использовать Черноморский флот в этой операции, я думаю, этого не будет, но вот с точки зрения блокады побережья, я думаю, что вполне. Нанесение артиллерийских ударов не исключено, корабли к этому готовы, но смысла в этом пока нет - террористы находятся в глубине, туда артиллерии не достать», - сказал Комоедов.

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Комоедов отметил, что на данный момент сил Средиземноморской флотилии хватает для эффективных действий на данном участке и что в операции против ИГИЛ наверняка будут задействованы вспомогательные суда, которые будут доставлять определенные материально-технические средства и боеприпасы.

Как сообщал УНИАН, ранее российские СМИ сообщили, что РФ развернула в Сирии комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха-4», предназначенные для подавления авиационных радаров и противодействия беспилотникам.