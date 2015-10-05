Россия не исключает использование Черноморского флота для блокады побережья Сирии
Председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов сообщил, что ЧФ может использоваться для блокады сирийского побережья и подвоза боеприпасов.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Насчет того, чтобы широкомасштабно использовать Черноморский флот в этой операции, я думаю, этого не будет, но вот с точки зрения блокады побережья, я думаю, что вполне. Нанесение артиллерийских ударов не исключено, корабли к этому готовы, но смысла в этом пока нет - террористы находятся в глубине, туда артиллерии не достать», - сказал Комоедов.
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Комоедов отметил, что на данный момент сил Средиземноморской флотилии хватает для эффективных действий на данном участке и что в операции против ИГИЛ наверняка будут задействованы вспомогательные суда, которые будут доставлять определенные материально-технические средства и боеприпасы.
Как сообщал УНИАН, ранее российские СМИ сообщили, что РФ развернула в Сирии комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха-4», предназначенные для подавления авиационных радаров и противодействия беспилотникам.