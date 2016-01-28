Рада ввела контрактную форму работы в сфере культуры

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 240 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом определено, что руководители государственных и коммунальных учреждений культуры назначаются на должность путем заключения с ними контракта сроком на пять лет по результатам конкурса.

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Трудовые отношения с профессиональными творческими работниками (художественным и артистическим персоналом) государственных и коммунальных учреждений культуры оформляются путем заключения контрактов.

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Предусмотрено, что формирование кадрового состава художественного и артистического персонала государственных и коммунальных учреждений культуры осуществляется на конкурсной основе в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере культуры и искусства.

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По результатам конкурса с победителем из числа кандидатов заключается контракт сроком от одного до трех лет по форме, определенной центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере культуры и искусства.

После наступления даты окончания срока действия контракт считается продленным на срок, на который он был заключен, если ни одна из сторон за месяц до этой даты письменно не проинформировала другую сторону о своем желании прекратить действие контракта.

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Закон определяет требования к руководителю государственного или коммунального учреждения культуры.

Законом вносятся изменения в Закон «О театрах и театральном деле», которыми предусмотрено, что руководство деятельностью государственных и коммунальных театров в порядке, установленном их учредительными документами, осуществляется директором театра - художественным руководителем, с которым учредитель заключает контракт сроком на пять лет.

Руководство деятельностью национальных театров в порядке, установленном их учредительными документами, осуществляет генеральный директор театра – художественный руководитель, с которым учредитель заключает контракт сроком на пять лет.

Решение о заключении контракта с руководителем государственного или коммунального учреждения культуры принимает основатель театра по результатам конкурса.

Также внесены изменения в Закон «О библиотеках и библиотечном деле», которыми предусмотрено, что руководители государственных и коммунальных библиотек, руководители централизованных библиотечных систем назначаются на должность путем заключения с ними контракта на пять лет по результатам конкурса.

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Внесены изменения в Закон «О музее и музейном деле», согласно которым руководители государственных и коммунальных музеев назначаются на должность путем заключения с ними контракта на пять лет по результатам конкурса.

Руководители администрации историко-культурных заповедников назначаются на должность путем заключения с ними контракта на пять лет по результатам конкурса.

В заключительных положениях отмечается, что вступление в силу закона является основанием для прекращения бессрочного трудового договора с руководителями государственных и коммунальных заведений культуры, а также с профессиональными творческими работниками (художественным и артистическим персоналом) государственных и коммунальных учреждений культуры.

Эта норма не распространяется на профессиональных творческих работников коммунальных учреждений культуры в территориальных громадах с населением до 5 тыс. жителей.

Органы управления государственных и коммунальных учреждений культуры в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона обязаны расторгнуть бессрочные трудовые договоры с руководителями государственных и коммунальных заведений культуры и провести конкурс на замещение должностей руководителей таких заведений в порядке, определенном этим законом.

Руководители государственных и коммунальных учреждений культуры, с которыми на момент вступления в силу этим законом заключен контракт, работают на посту до окончания срока действия контракта. Такие руководители обязаны подать в орган управления проект программы развития учреждения культуры на срок действия контракта в течение месяца со дня вступления в силу закона.

Конкурсная процедура может не применяться для назначения руководителей коммунальных учреждений культуры в территориальных громадах с населением до 5 тыс. жителей.