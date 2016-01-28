В Жулянах задержали мошенника из РФ, которого разыскивал Интерпол

Сегодня в аэропорту "Жуляны" задержали рросіянина, который находился в международном розыске. Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

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Мужчина собирался пройти паспортный контрол на рейс в Грузию, однако его остановили пограничники. Как оказалось, гражданин России с 2012 года разыскивался правоохранительными органами и был указан в базе данных Интерпола как мошенник.

Задержанного передали в Нацполицию.